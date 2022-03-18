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Призывает к насилию: Дмитрий Гордон попал под проверку Следственного комитета России

Украинский телеведущий регулярно негативно высказывается о нашей стране.

Призывает к насилию: Дмитрий Гордон попал под проверку Следственного комитета России
Дмитрий Гордон. Фото: соцсети

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон попал под проверку Следственного комитета России из-за «призывов к насилию в отношении российских военных», сообщает телеграм-канал Baza.

Ксения Собчак
Ксения Собчак. Фото: Globallookpress.com

Отметим, что Дмитрий Гордон уже много лет негативно высказывается в адрес президента России Владимира Путина, а также России.

С началом спецоперации России в Донбассе он активно призывал российских блогеров вмешаться в ситуацию. В частности, его призывы были направлены в адрес блогера Юрия Дудя и светской львицы Ксении Собчак.

Напомним, что Ксения Собчак покинула Россию. Вместе с сыном Платоном она находится в Израиле.

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Владимир ПутинДмитрий ГордонКсения СобчакУкраинаЮрий Дудь