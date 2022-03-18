«Тамада в состоянии жутчайшего стресса»: блогер Миро припечатала Собчак за грязную голову

"Блондинка в шоколаде" появилась в кадре с неопрятными волосами.

Звездный блогер Лена Миро, посмотрев новый выпуск новостей Ксении Собчак, обратила вынимание читателей на одну неприглядную деталь во внешности «блондинки в шоколаде». Телеведущая предстала на кадрах с немытыми волосами. Миро не просто отчитала бизнес-леди за это, а объяснила, что так Собчак проявила свою слабость.

«Ничто не раскрывает характер человека лучше, чем его поведение в ситуациях под давлением. Так вот Собчак под давлением даже голову помыть не может. Понтов было много, а по факту — пшик. Характер слабый, стержня нет», — отрезала блогер.

По мнению Миро, Собчак, которая скрылась в Израиле, сейчас не может взять себя в руки: «Видно, что тамада пребывает в состоянии жутчайшего стресса».

Сама Ксения Собчак днем ранее задавалась вопросом, «как мы вообще во всем этом оказались», когда высказывалась о ситуации в России.

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