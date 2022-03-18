«Буду учиться новому статусу»: звезда «Дома-2» Алена Рапунцель сообщила о выписке из роддома

25-летняя экс-звезда «Дома-2» Алена Рапунцель спустя три дня после родов сообщила, что ее с малышом выписали домой. Новоиспеченная дважды мама поспешила сообщить о первых мгновениях своего пребывания в родных стенах подписчикам.

«Мы дома! Весь день наблюдаю за сыновьями. Это так необычно, так классно — Богдан старается мне помогать, очень заинтересован в малыше. Я чуть-чуть побаиваюсь, когда он рядом – чтобы нечаянно не сделал больно. Но буду учиться новому статусу – мама двоих!» — написала звезда реалити.

Рапунцель не может надышаться новорожденным и признается, что даже соцсети вести у нее нет желания – она хочет быть все время рядом с младенцем.

Напомним, Рапунцель родила сына, имя которого пока не обнародовала. Также она воспитывает первенца Богдана от брака с Ильей Яббаровым. Сейчас у дважды мамы все сложно с личной жизнью – накануне родов она рассталась с отцом своего второго ребенка Ильей Семиным. Но он присутствовал на родах.

Смотрите также