«Он расплакался»: Алена Рапунцель показала первую встречу мужа с новорожденным сыном

25-летняя звезда реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель стала мамой во второй раз. У нее родился сын от второго брака с Ильей Семиным, с которым девушка расставалась накануне родов. Но, судя по кадрам из больницы, с мужем они помирились.

Рапунцель запечатлела первую встречу папы с крохотным сынишкой на видео. Мужчина держит сверточек на руках и не отрываясь смотрит на него.

Молодая мамочка подписала на видео: «Первая встреча папы и сына. Это было что-то невероятное. Он расплакался, просто не отходил от него ни на шаг».

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Отметим, что к старшему сыну Рапунцель Богдану Семин относится как к родному. Отцом мальчика является первый муж звезды, экс-участник «Дома-2» Илья Яббаров.

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