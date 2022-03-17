«Просто обожаю это фото всей душой»: Настя Ивлеева восхитилась Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым

Блогер призналась, что у нее в последнее время такое же настроение, как у Примадонны и поп-короля на снимке.

Бывшая возлюбленная исполнителя Элджея — Настя Ивлеева — разместила в своем микроблоге архивное фото артистов Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Знаменитости прильнули друг к другу во время застолья.

Ивлеева заявила, что выражения лиц Киркорова и Пугачевой наиболее точно описывают ее состояние. Настя поделилась своими чувствами и желаниями за последнее время.

«Простите, но я просто обожаю это фото всей душой! Вообще муж… Ой, муд примерно такой же. Хи-хи. Кстати, удивительно славная погодка держится уже который день, хоть и холодно! А еще я не знаю, по какой причине, но каждый раз в марте меня окутывает только одно желание — поскорее оказаться на Воробьевых с вином в пластиковом стаканчике и музычкой из тачечки да из колоночки. Гоповская душа моя неуемная рэйва деревенского просит», – призналась Ивлеева в своем Telegram.

Напомним, ранее Настя Ивлеева призналась в чувствах. Знаменитость порассуждала о своем замужестве.

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