Зовут Мохаммедом: Настя Ивлеева «подобрала замену» Элджею

Звезда недавно заявила, что надо было выходить замуж за миллионера.

Ведущая и блогер Настя Ивлеева накануне заявила в своем телеграме, что замуж ей нужно было выходить более правильно – за миллионера, активы которого не сгорят ни в какой кризис.

Видимо сейчас, особенно после блокировки некоторых соцсетей, она испытывает определенные трудности и того, что ей оставил ей бывший муж рэпер Элджей, знаменитости недостаточно для комфортной жизни.

А 15 марта утром экс-жена музыканта проснулась уже в более радостном настроении. Она удивилась, что с утра выглядит практически всегда немного помятой, хоть и ведет здоровый образ жизни.

И пригласила к себе жить Мохаммеда и Фаризу, подобрав «достойную замену» Элджею. То, что это шутка, поняли подписчики, которые смотрели вчерашние сообщения Насти Ивлеевой в ее телеграме.

Мохаммед и Фариза – бармены, которые смогли приготовить для блогера кофе не хуже, чем в закрытом «Старбаксе». Звезда была настолько очарована их напитком, что готова теперь жить с ними.

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