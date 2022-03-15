«Прямо как мы все»: Ивлеева показала по-честному, как выглядит с утра

Настя Ивлеева после закрытия на территории России нескольких социальных сетей стала активно развивать свой телеграм. И вместо сторис записывает «кружки» — видеосообщения, которые сразу же заливаются в канал.
С раннего утра блогер решила показать свою голову с прической в духе «я упала с сеновала, тормозила головой».
«Я одного не могу понять, когда я ложусь спать — я не пью, не ем, ложусь довольно симпатичной девчулечкой, — а просыпается вот это! Откуда это все берется? Что это такое?» — возмутилась Ивлеева.
Знаменитость сказала, что с блокировкой популярной сети в России она приобрела какую-то детскую наивность и ей стало все равно, как она выглядит. Теперь Настя намерена выходить на связь с поклонниками такой, какая есть, без прикрас.
«Прямо как мы все», «Я такая же красотка, пока не накрашусь», «Настенька, на то оно и утро. Лицо протерла льдом, лохмы причесала и как новая!» — прокомментировали видео Насти Ивлеевой ее подписчики.
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