Дочь Анастасии Заворотнюк в образе с перьями и в ботфортах отметила 23 Февраля

Анна Заворотнюк с друзьями и возлюбленным посетила театр Cravе.

Наследница актрисы Анастасии Заворотнюк осталась в восторге от спектакля театра в стиле кабаре Crave. Анна Заворотнюк отметилась в кулуарах заведения в модном образе в честь Дня защитника Отечества.

Заворотнюк решила отпраздновать 23 Февраля просмотром театральной постановки.

Анна Заворотнюк выбрала белую рубашку с длинными перьями на манжетах. Модель добавила мини-платье черного цвета и ботфорты с острым носом такого же оттенка.

Дочь Заворотнюк завила локоны и сделала нюдовый макияж с использованием розовых теней. Также Анна надела жемчужине серьги и дополнила образ сумочкой Chanel.

«Мы на месте. Слышали о Crave Moscow? Так красиво. А я сегодня в перьях. Ставьте реакции, если понравился образ», — написала Анна Заворотнюк в Stories личного микроблога.

Напомним, ранее Анна Заворотнюк заявила о скором отъезде из России. Знаменитость обожает путешествовать. Последней поездки в Арабские Эмираты оказалось недостаточным для дочери Анастасии Заворотнюк.

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