Депутат Стенякина оценила перспективы лишить орденов Дружбы и Почета Кузбасса Галкина

Депутат Госдумы от «Единой России» Екатерина Стенякина заявила, что необходимо лишить знаков отличия некоторых деятелей культуры, которые не поддержали спецоперацию России в Донбассе.

Депутат, в частности, упомянула юмориста и телеведущего Максима Галкина и лидера «Аквариума» Бориса Гребенщикова.

Как отметила Стенякина, у любой публичной личности — огромная аудитория поклонников и последователей. Любое слово кумира — фактически догма для фанатов, поэтому надо оценивать, что говорить.

«Когда публичное лицо удостоено госнаграды или почетного звания, это предполагает дополнительную ответственность. Недопустимы ни необдуманные поступки, ни высказывания». Екатерина Стенякина

Напомним, что сейчас встал вопрос о лишении телеведущего Максима Галкина ордена Дружбы и ордена Почета Кузбасса. Также ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени Бориса Гребенщикова, орденов Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени Лии Ахеджаковой, орденов Дружбы, Почета, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени Олега Басилашвили, а также многих других, сообщает news.ru.

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