«Наплевать на нее»: Лия Ахеджакова высказалась о темнокожей актрисе, которая заменит ее в американской версии «Иронии судьбы»

Лия Ахеджакова высказалась о темнокожей актрисе, которая заменит ее в американской версии «Иронии судьбы». Исполнительницу роли одной из подруг Нади режиссер Марюс Вайсберг нашел в театре на Бродвее. Лия Ахеджакова была шокирована его выбором.

«Ой, какой… ужас. Вы знаете… Меня это совершенно… Меня про эту «Иронию судьбу» уже замучили. Ну, и ради бога, мы тоже снимаем их версии. Я бы круче сказала: наплевать на нее. Не до этого, вот право! Не до этого!» — возмутилась Ахеджакова в разговоре с kp.ru.

Режиссер картины заявил, что у кинокомпании большие надежды на этот проект. Сюжет фильма адаптировали для западного зрителя. Главные роли сыграют Эмма Робертс, Льюис Тан и Томас Манн.

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