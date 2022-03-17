«Лиза и собачки»: Тотьмянина запечатлела подросшую старшую дочь с домашними любимцами

Фигуристка воспитывает двух дочек от Алексея Ягудина.

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин воспитывают двух дочек. Старшую Лиза и младшую Мишель. В своем телеграм-канале фигуристка поделилась снимком, на котором Лиза позировала с домашними питомцами — двумя собаками.

«Лиза и собачки», — коротко подписала снимок Тотьмянина.

Фанаты отметили, что Лиза сильно повзрослела и стала еще больше похожа на маму.

«Красивая! Как похожа на маму! Какие милые!» — писали пользователи Сети.

больше по теме Мамино счастье: Тотьмянина запечатлела дочь от Ягудина в забавном образе Мишель позировала в больших очках и банте-повязке.

Напомним, в этом году Лизе исполнится 13 лет, а Мишель — семь. Младшая дочь звездных фигуристов также занимается спортом, правда, выбрала она художественную гимнастику.

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