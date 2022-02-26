«Тренируешься?»: Алексея Ягудина впечатлили спортивные навыки младшей дочери Мишель

Младшая дочь Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной – Мишель занимается художественной гимнастикой. Шестилетняя звездная наследница уже делает первые успехи в этом виде спорта – выигрывает турниры в своей возрастной категории.

Накануне Алексей запечатлел, как Мишель тренируется дома. Девочка продемонстрировала растяжку, которая впечатлила олимпийского чемпиона.

«Ничего у тебя растяжка, Мишель! Тебе не больно? Ты готовишься к турниру? Просто тренируешься или ТикТок очередной снимаешь?» — спросил Ягудин.

Мишель при этом скромно отворачивалась от камеры и продолжала выполнять различные упражнения.

Напомним, что Ягудин и Тотьмянина связали себя узами брака в 2016 году. Также пара воспитывает старшую дочь Лизу. Ей 12 лет.

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