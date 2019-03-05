Лиза Монеточка спела гимн СССР на фоне американского флага

Известная уральская певица Елизавета Гырдымова, которую все знают как Лиза Монеточка, несколько дней назад уехала в Лос-Анджелес. В Калифорнии она занимается записью своего нового клипа, которым в недалёком будущем обещает поделиться со своими многочисленными поклонниками.

больше по теме Лиза Монеточка пообещала поклонникам новый клип На какую песню певица снимает видео, она не уточнила.

В один из дней Лиза Монеточка прогулялась по улицам Лос-Анджелеса и исполнила гимн СССР на фоне американского флага. Видео было опубликовано в Stories ее странички в социальной сети Instagram. Что этим хотела сказать певица, она уточнять не стала.

Интересно, что Лиза Монеточка не раскрывает подробностей, на какую именно из своих песен она снимает клип. Певица хочет сделать сюрприз своим поклонникам. Добавим, что молодая звезда сейчас очень популярна у своих сверстников. Не так давно она приходила в студию к шоумену Ивану Урганту и признавалась, что в юности очень много слушала песен группы «Ленинград» и Сергея Шнурова, которые просто обожает ее отец. Именно Шнуров, как она заметила, оказал влияние на ее творчество.