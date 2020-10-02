Певица Лиза Монеточка выпустила свой третий альбом

В ночь на 2 октября популярная певица Монеточка выпустила свой третий полноформатный альбом под названием «Декоративно-прикладное искусство». Пластинка с довольно интересной обложкой насчитывает 11 песен, одна из которых записана в дуэте с рэпером Noize MC.

Как передает музыкальное издание The Flow, этот релиз должен был состояться еще в мае, но был перенесен из-за пандемии. 22-летняя артистка сделала шаг в сторону жанрового и звукового разнообразия. Песня «Коза» явно отсылает слушателей к группе «Король и Шут», а «Шприц» — к творчеству Сергей Шнурова, трек «Ириски и риски» напоминает о группе «Аквариум».

В композициях Монеточки стало меньше электроники и больше гитар. А вот вычурная и витиеватая лирика, за которую певицу полюбили несколько лет назад, осталась неизменной.

Кстати, что-то давненько Лиза Гырдымова (настоящее имя звезды) не радовала публику клипами. Крайний был «Нет монет» в 2019 году. Ждем, что несколько песен с нового альбома обязательной обзаведутся официальными видео.