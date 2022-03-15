«Ой, не могу»: Костенко показала, как подросший сын Тарасова залился смехом

Анастасия Костенко уже около 5 лет счастлива с Дмитрием Тарасовым. Они сыграли свадьбу вскоре после того, как футболист развелся с Ольгой Бузовой. Позже он признавался, что хотел детей. Хоть от первого брака у него и есть дочка Ангелина, ему хотелось снова стать папой. Но новая избранница подарила ему дочек Еву и Милану, а в 2021 году у пары появился долгожданный сын.

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Ряди семьи Тарасов даже взял паузу в карьере. Он старается во всем помогать семье. Недавно супруги сходили в театр впервые за долгое время. А вот все свободное время пара посвящает детям.

Недавно Костенко уже показывала, как сын лежит на детском лежаке. Она называла его царем. А вот теперь Анастасия запечатлела, как малыш в боди с принтом в виде звезд лежит и смеется. Она играла с ним, чтобы кроха громче заливался смехом.

«Ой, не могу», — отметила молодая мама.

Поклонники тоже были очарованы малышом. Многие отметили, что о очень похож на папу. «Ну просто прелестный малыш», «Как он похож на папу», «Эти щеки скоро лопнут», «да, у вас ребенок может в рекламе сниматься», «Смеется он очень мило», «Он очень отличается от сестричек», «Вырастет богатырь», «Какие вы хорошие родители», «Вот это карапуз», — прокомментировали пост подписчики.

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