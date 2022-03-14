Даже пол загадала: Анастасия Костенко высказалась о четвертом ребенке

После рождения третьего ребенка у Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова поклонники семьи были уверены – на этом супруги не будут останавливаться. И многодетная мама подтвердила накануне эту догадку.

Третьим ребенком у Костенко стал мальчик. С мужем они очень мечтали о сыне, и желание исполнилось. Следующим звездная чета тоже надеется обзавестись сыном. Потому что вещички малыша Алексея мама Настя сейчас складывает в коробочку.

«Вдруг когда мы снова будем готовы, у нас будет сынок», — объяснила модель.

Костенко придерживается правила прагматичной хозяюшки – хорошие вещи еще могут послужить для следующих ребятишек. Но что-то из одежды девушка все-таки думает раздать нуждающимся.

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