«Европа толерантна, а его признали «Женщиной года»: Левкин о Моргенштерне на «Евровидении»

Певец Владимир Левкин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro оценил возможную перспективу отправить на музыкальный песенный конкурс «Евровидение» рэпера Моргенштерна от России.

«Как человек, который давно занимается музыкой, хочу сказать, что такой вариант был бы, на самом деле, любопытен. Очень интересный момент для рассмотрения. Европа толерантна, а его признали «Женщиной года». А вот с музыкой его я, к сожалению, не знаком. Там на «Евровидении» все песни в основном одинаковые. Выучит что-то для конкурса». Владимир Левкин

Как добавил Владимир Левкин, для него «Евровидение» — это прежде всего легендарная шведская группа АВВА.

«Не обязательно песня победителя будет крутиться после конкурса на радиостанциях. Помню была хорошая композиция у французов. Ее крутят все радиостанции до сих пор», — заметил Владимир Левкин.

Ранее рэпер Моргенштерн, которого в прошлом году один из модных журналов действительно признал «Женщиной года», в соцсетях выступил с предложением отправить его на музыкальный конкурс «Евровидение». Этот порыв нашел поддержку у его друга Тимати. Впрочем, нашлись и те, кто считает подобное развитие событий бредом.

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