«Вызывает недоумение»: Иосиф Пригожин защитил Романа Абрамовича и «Челси»

По словам продюсера, то, как поступают с бизнесменом международного уровня за рубежом – за гранью добра и зла.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что фанаты ФК «Челси» должны вступиться за своего спонсора. Вопрос участия или не участия Романа Абрамовича в жизни клуба могут решать только люди, влюбленные в футбол, а не кучка предвзятых политиков.

«Англия всегда была страной привлекательной не только для порядочных миллионеров, но и для состоятельных мошенников всех мастей. Здесь десятилетиями находят себе место беглые олигархи, объявленные в розыск в родных странах». Иосиф Пригожин

Как заметил продюсер, повелась такая политика не в XXI веке.

«Откройте Артура Конан Дойла. В доброй английский классике через одного добропорядочный английский джентльмен нажил свое состояние бандитизмом в Австралии или еще какой колониальной стране. Вы поверите, что люди веками выращенные на подобных ценностях устроили расправу над Абрамовичем, усомнившись в чистоте его денег? Дело не в чистоте, а в происхождении. Причем не денег, а самого Абрамовича. Его причастности к России», — считает Пригожин.

По мнению продюсера, Роман Абрамович доказал делом, а не словом свое отношении к футболу и «Челси», когда превратил клуб-банкрот в один из самых успешных в мире. Теперь клубу нужно ответить своему спонсору взаимностью.

«Роман Абрамович ни разу не нарушил правила игры. Он ведет себя тихо и конкретно, не предпринимает никаких действий, противоречащих законам бизнеса. Разве он заслужил расправу? Разве может так порядочная страна поступать с законопослушными бизнесменами?» — заявил муж певицы Валерии.

По мнению продюсера, судьбу клуба должны решать не предвзятые политики, а люди, влюбленные в футбол – члены клуба, фанаты и футболисты.

«Пусть решают на голосовании. У вас же там в Великобритании демократия. Или нет?», — спрашивает Пригожин.

Напомним, что Роман Абрамович попал под санкции Великобритании. Сейчас он пытается продать футбольный клуб «Челси», президентом которого является.

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