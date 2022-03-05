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Конор Макгрегор готов выкупить «Челси» у Романа Абрамовича за полтора миллиарда фунтов

Российский бизнесмен хочет получить от сделки в два раза больше.

Конор Макгрегор готов выкупить «Челси» у Романа Абрамовича за полтора миллиарда фунтов
Конор Макгрегор. Фото: Globallookpress.com

Боец смешанного стиля Конор Макгрегор в Твиттер сообщил, что готов выкупить футбольный клуб «Челси» у бизнесмена Романа Абрамовича.

Роман Абрамович
Роман Абрамович. Фото: Globallookpress.com

«Я выдвигаю свое предложение в размере полтора миллиарда фунтов».

Конор Макгрегор

Ранее Роман Абрамович заявил, что готов продать футбольный клуб «Челси» за три миллиарда фунтов. Информация появилась на официальном сайте клуба из Лондона.

За время правления Романа Абрамовича «синие» стали пятикратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Кроме того, одержали победу в Суперкубке УЕФА.

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АнглияКонор МакгрегорРоман АбрамовичСуперкубок УЕФАФК "Челси"