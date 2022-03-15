«Горжусь, что я русская, Макс!»: Рудковская заявила Барских, что она против любой дискриминации

Как отметила продюсер, она не уезжала из России, как это выставляет музыкант.

Продюсер Яна Рудковская в «Телеграме» ответила украинскому музыканту Максу Барских, который обвинил ее в том, что она уехала из России вместе с мужем — фигуристом Евгением Плющенко.

В доказательство она опубликовала видео праздничного стола на 8 Марта. Международный женский день она отмечала дома с любимыми людьми.

«Мы не только не покидали Россию с моим мужем, но даже садились за стол в канун женского праздника, украшенный российской символикой! И да, я горжусь, что я русская, Макс! Я уже писала, что я против русофобии, которую пропагандируешь ты, как и любой в принципе дискриминации! Ты понял о чем я, правда?» Яна Рудковская

Ранее Яна Рудковская заявила, что Макс Барских эмигрировал из Украины. Возможно, он находится сейчас либо в Израиле, либо в Эмиратах.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.