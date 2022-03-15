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«Ты уже давно не видишь ничего, кроме логотипов Louis Vuitton»: Барских – о Рудковской

По словам музыканта, продюсер «уже сдала каток и уехала из России».

«Ты уже давно не видишь ничего, кроме логотипов Louis Vuitton»: Барских – о Рудковской
Яна Рудковская. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Макс Барских в соцсетях ответил Яне Рудковской, которая ранее напомнила ему, что все свои награды он получил в России и обязан известности именно нашей стране.

Макс Барских
Макс Барских. Фото: Globallookpress.com

«Яночка, мне кажется, что ты уже давно не видишь ничего, кроме логотипов Louis Vuitton».

Макс Барских

Как отметил Макс Барских, Яне Рудковской надо очнуться. «Ты же умная женщина. Уже сдала в аренду каток, уже уехала из России. Как так? Вы же патриоты! Все. Куда же вы бросаете родину? Скоро китайская партия Louis Vuitton должна прийти в Россию. Хотя далеко не факт», — заявил Макс Барских.

Ранее Яна Рудковская отмечала, что Макса Барских нигде не знают, кроме как в России. Также она потребовала, чтобы он вернул все награды, которые получил в нашей стране.

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