«Предпочитаю брать все»: Барановская перестала скрывать богатого возлюбленного

Телеведущая Юлия Барановская ни разу не была замужем, прожив много лет в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным и родив ему троих детей. Скандальный разрыв со спортсменом заставил девушку пересмотреть свои взгляды на личную жизнь. теперь красотка крайне избирательна и осторожна.

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Недавно Барановскую заподозрили в романе с певцом Григорием Лепсом. Но теледива крайне осторожна и не демонстрирует личную жизнь, равно как и комментарии о ней не дает в прессе. Зато откровенничает с поклонниками и поведала о богатом возлюбленном во время онлайн-беседы.

Допрос с пристрастием ей устроили фолловеры в микроблоге. Они спросили ее о личной жизни и ее предпочтениях относительно

«Но не могу сказать, что он молодой. Мне и самой не 15. Из вариантов «любовь» или «деньги» предпочитаю брать все. Поэтому формулировка «или» для меня неактуальна», — подчеркнула звезда.

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