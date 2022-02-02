«В качестве невесты»: после слухов о романе с Лепсом Барановская намекнула на свадьбу

О том, что телеведущая крутит роман с разведенным артистом, рассказала Ксения Собчак.

Слухи о том, что Юлия Барановская закрутила роман с Григорием Лепсом появились почти сразу после того, как артист развелся с Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Впервые об отношениях телеведущей и певца рассказала певица Милена Дейнега.

Накануне в эфире шоу «Вечерний Ургант» эту тему подняла и Ксения Собчак. С ее слов у Барановской и Лепса – роман. А недавно сама Юлия заговорила о свадьбе.

«Я, к сожалению, никогда не была в ЗАГСе в качестве невесты. У меня никогда не было такого радостного события, но я посетила огромное количество свадеб друзей», — отметила теледива в вечернем шоу «Русского радио».

Напомним, Юлия Барановская воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина, который бросил ее после девяти лет совместной жизни. Предложения руки и сердца многодетная мама тогда так и не дождалась.

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