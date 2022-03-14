«Мы в самом расцвете сил!»: Рудковская высказала подписчикам, обозвавшим ее и Канделаки «старыми кошелками»

Яна Рудковская записала со своей подругой Тиной Канделаки видео о социальных сетях, куда сейчас россияне могут перейти, с успехом заменив заблокированные. Продюсер хотела помочь пользователям, а в итоге нарвалась на критику.

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Хейтеры обозвали знаменитостей «старыми кошелками», заявив, что их мнение никому не интересно.

Яна Рудковская за словом в карман не полезла. «К вопросу про «старых кошелок. Эйджизм – дискриминация человека по возрасту — это так странно, товарищи. У вас нет мам, старших сестер или вам всю жизнь будет 25? Только совсем юные и не совсем умные девочки могут написать такое взрослым состоявшимся женщинам! Мы с Тиной – ровесницы и в самом расцвете сил! Желаем всем вам выглядеть не хуже, чем мы в нашем возрасте!» — написала в своем канале Яна Рудковская.

Она обратила внимание, что эта проблема очень остро чувствуется в России, за границей не гнобят женщин за их годы. «Почему же у нас такое отсталое мнение о возрасте, при том, что женщины красивые, ухоженные?» — сказала жена Евгения Плющенко.

Больше всего ее удивляет, что часто негативно говорят о возрасте именно женщины. Звезда объяснила, что и сами хейтеры тоже будут в возрасте за 40 лет. И заметила, что в 45 вполне логично не выглядеть на 25, но при этом вполне реально смотреться ухоженно.

В заключении Яна Рудковская пожелала всем любить свой возраст и никогда не слышать плохих слов о себе из-за цифр в паспорте. «Я вас всех обнимаю, какими бы вы ни были!» — сказала продюсер.

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