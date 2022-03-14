«Это его еда, он туда часто ходит»: Никас Сафронов прокомментировал поступок сына Луки

Член Российской Академии художеств Никас Сафронов объяснил, почему его наследник Лука Затравкин приковал себя ко входу «Макдоналдса» на Пушкинской площади.

Сын художника часто бывал в ресторане быстрого питания. Закрытие сети заведений лишило Затравкина его любимой еды.

«Это его еда, он туда часто ходит, любит McDonald’s. Я огорчен, что задержали, но надеюсь, как-то вникнут в его внутреннюю ситуацию. Он считает, что огромное количество людей питается в McDonald’s, их еда является неким важным продуктом для студентов. Я думаю, что задело личное, и он решил сделать такую акцию, чтобы люди узнали позицию», — объяснил Сафронов в беседе с 5-tv.ru.

К слову, Лука Затравин уже находится дома. Наследник Сафронова отделался штрафом за мелкое хулиганство. Однако от своих взглядов Лука не отказывается. Парень уверен, что уход «Макдоналдса» — настоящее предательство владельцев сети.

«Мы в ответе за тех, кого приручили. Они 30 лет кормили нас этой едой, говорили, что они это любят и мы должны это любить, а теперь они нас бросают», — возмутится сын Никаса Сафронова.

Напомним, ранее Никас Сафронов высказался об отъезде Аллы Пугачевой из России.

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