США диктуют Европе, как поступать в разных сферах жизни, даже в искусстве.

Художник Никас Сафронов считает, что политика серьезно повлияла на простых людей. Художник рассказал, что немцы хотели издать его книгу с картинами, но все сорвалось.

«Это был альбом с моими картинами, порядка 3000 картин. И в последний момент вдруг отказали. Я выяснил, что головной офис издательства — в Америке, именно они запретили печатать мою книгу в Германии. И это все было до 24 февраля, до санкций!» — заявил Сафронов Teleprogramma.pro.

Американцы, по мнению Сафронова, давно оказывают на всех воздействие в плане сотрудничества с любыми русскими.

«Я был готов даже сам оплатить печать — это порядка 230 тысяч евро, но и здесь отказ. Причина очевидна: американцы давно готовили историю запрета России и русских людей», — поделился своей историей художник.

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