Обошла Бузову и Ивлееву: Бородина раздаст фанатам 500 тысяч рублей

Телеведущая стала первой из селебрити, чем телеграм-канал собрал первый миллион фолловеров.

Инстаграм отключили в России в ночь на 14 марта. В связи с этим все селебрити начали массово осваивать телеграм. Ксения Бородина стала первой из представителей российского шоу-бизнеса, кто за несколько дней собрал более чем приличную аудиторию. На канал звезды подписано уже более миллиона человек.

В то время как Ольга Бузова, у которой в инстаграме было более 23 млн фолловеров, и Настя Ивлеева с почти 19 млн, не могут «дотянуть» даже до первого миллиона.

Накануне Ксения Бородина решила привлечь еще больше фанатов, которым подарить полмиллиона.

«Я думаю, что деньги сейчас никому не помешают! Поэтому решила порадовать вас и разыграть 500 000 рублей за подписку», — написала Бородина.

Напомним, ранее Тимати обещал подарить миллионному подписчику в ВКонтакте миллион рублей.

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