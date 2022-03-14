Сочная куриная грудка: быстро и вкусно
Видео
Приколы с Марией Ароновой, которые отвлекут от тревожных новостей
Видео

Обошла Бузову и Ивлееву: Бородина раздаст фанатам 500 тысяч рублей

Телеведущая стала первой из селебрити, чем телеграм-канал собрал первый миллион фолловеров.

Обошла Бузову и Ивлееву: Бородина раздаст фанатам 500 тысяч рублей
Ксения Бородина. Фото: Global Look Press

Инстаграм отключили в России в ночь на 14 марта. В связи с этим все селебрити начали массово осваивать телеграм. Ксения Бородина стала первой из представителей российского шоу-бизнеса, кто за несколько дней собрал более чем приличную аудиторию. На канал звезды подписано уже более миллиона человек.

В то время как Ольга Бузова, у которой в инстаграме было более 23 млн фолловеров, и Настя Ивлеева с почти 19 млн, не могут «дотянуть» даже до первого миллиона.

Ксения Бородина
Ксения Бородина. Фото: t.me/borodylia0803

Накануне Ксения Бородина решила привлечь еще больше фанатов, которым подарить полмиллиона.

«Я думаю, что деньги сейчас никому не помешают! Поэтому решила порадовать вас и разыграть 500 000 рублей за подписку», — написала Бородина.

Напомним, ранее Тимати обещал подарить миллионному подписчику в ВКонтакте миллион рублей.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

БородинаКсения БородинаНастя ИвлееваОльга Бузова