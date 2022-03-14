«Рептилии мечутся, шипят, расползаются»: Мария Шукшина дала пощечину уезжающим из России звездам

С началом спецоперации на Украине многие российские звезды предпочли уехать из России. Правда, практически все в один голос утверждают, что обязательно вернутся, как только закончится отпуск.

Актриса Мария Шукшина сравнила их с рептилиями. Об этом она написала в своем инстаграме.

«Когда говорят про элиту, то почему-то сразу вспоминается рекламное предложение «элитные рептилии от заводчика». Не хочется быть грубой, но то, как себя показала теле- и шоу-бизная «элитка» — прямое следствие воспитания того самого «заводчика», который расплодил свои «питомники» во всех сферах культуры (бескультурья!». Рептилии мечутся, шипят, кусаются, расползаются…», — написала Шукшина.

Добавим, ранее Мария Шукшина осудила своих коллег, которые не поддерживают спецоперацию России на Украине.

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