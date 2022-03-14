«Про меховые шкурки, ковры и рояли»: Рудковскую насмешили санкции США против России

В ночь на 14 марта Роскомнадзор заблокировал инстаграм. Теперь селебрити массово перебираются в телеграм, где создают собственные каналы. Новую для многих платформу уже оценила Яна Рудковская. Именно там она поделилась мыслями по поводу новых санкций, которые США ввели против России.

Продюсера насмешили некоторые из них.

«Особенно смешно про меховые шкурки, купальники, ковры и концертные рояли? А есть кто -то, кто хоть раз возил из США шкурки и рояли?» — написала Рудковская.

Добавим, ранее Яна Рудковская высказалась в адрес Макса Барских. Продюсер отметила, что его песни уже стыдно включать, а награды, полученные в России, артист должен вернуть.

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