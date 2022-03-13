«У меня был выбор»: дочь Пригожина впервые рассказала о личном

В начале марта дочь Иосифа Пригожина от предыдущего брака – Даная Пригожина вышла замуж. Избранником 25-летней звездной наследницы стал молодой человек по имени Евгений. По признанию Дании, встречались они не долго, но она сразу почувствовала в нем родную душу.

«У меня был выбор, как и у любой нормальной девушки. Выбор между: жить всю жизнь с человеком, с которым есть взаимопонимание, уважение и любовь, или с человеком, которого знала десять лет (была просто привязанность), но зато в любой момент мог поднять руку на меня, изменить, бухать днями и ночами, пропадать. Одним словом — дно», — рассказала Пригожина в своем инстаграме.

Напомним, ранее Иосиф Пригожин возмутился тем, что Запад может забрать недвижимость и заморозить счета всех россиян. У самого продюсера в Европе есть собственная жилплощадь.

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