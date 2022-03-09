«Коршуны уже налетели»: Иосиф Пригожин и Валерия возвращаются в Москву из Израиля

Как отметил продюсер, он без ума влюблен в столицу России.

Продюсер Иосиф Пригожин в Instagram заявил, что вместе с женой певицей Валерией возвращается в Москву из Израиля. Он отметил, что вокруг его поездки было огромное количество сплетен.

По словам Иосифа Пригожина, они выбрали два дня в графике, чтобы навестить маму. В пандемию этого сделать не удалось. Кроме того, в эти дни случился юбилей его родной тетки — 85 лет. Для Пригожина она как вторая мама.

«Да и женский праздник никто не отменял. А коршуны уже налетели. Я бы с удовольствием призвал бы всех недобросовестных писак к ответственности». Иосиф Пригожин

Напомним, что вокруг отъезда Иосифа Пригожина с женой в Израиль было много сплетен. Некоторые поклонники считали, что они останутся в этой стране и в Россию пока возвращаться не будут.

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