«Разбор Анастасии и Романа»: Малькова создала канал в Telergam, где обсуждает отношения бывшего мужа и Макеевой

Бывшая жена нового мужа Анастасии Макеевой Светлана Малькова решила создать канал в телеграме. Там она рассказывает не о своей личной жизни, а разбирает отношения Романа и актрисы. К скриншотам переписок добавляет фотографии прошлых лет, когда бизнесмен еще был ее мужем.

«Дорогие друзья. Этот канал пока чисто разбор Анастасии и Романа. Все хотят выпустить пар в это непростое время. Поэтому оставим тут все, как есть. Попозже я открою второй канал, где будет исключительно моя личная жизнь, потерпите», — написала Малькова.

В то же время в инстаграме Светлана сообщила, что не планирует создавать личный канал, а о себе в скором времени заявит во всех СМИ.

«У меня начинается новый жизненный этап. Меня не потеряете, я дам о себе знать в СМИ», — добавила Малькова в инстаграме.

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