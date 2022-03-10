«Прекрасный день»: Светлана Малькова отвезла детей на море

Светлана и Роман Мальковы развелись в прошлом году. Многодетный отец буквально потерял голову от актрисы Анастасии Макеевой и перебрался в Москву. Тужа же позже переехал и старший сын бывших супругов. Художница с тремя его детьми осталась жить в Словении.

Накануне она вместе с детьми уехала в Пиран — город на побережье Адриатического моря. Семья весело провела время на берегу, отметилась на прогулке по городским улицам, набралась новых эмоций.

«Прекрасный день», — подписала кадры Малькова.

Напомним, ранее Светлана Малькова утверждала, что Роман не платит алименты на троих детей. Экс-супруги до сих пор выясняют отношения в суде. Светлана же зарабатывает на жизнь тем, что рисует картины и помогает убирать апартаменты.

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