«Нетипичный вариант»: Влад Соколовский рассекретил имя будущего сына

Певец уже в скором времени станет папой во второй раз. Его возлюбленная Ангелина Суркова ждет ребенка.

Влад Соколовский является выпускником шоу «Фабрика звезд». Он стал популярным, когда выступал с Дмитрием Бикбаевым в составе дуэта «БиС». Но потом группа распалась и артист начал сольную карьеру.

Он стал вести блог с Ритой Дакотой, Влюбленные были одной из самых популярных пар в Интернете. Но в 2018 году они развелись со скандалом, так как Рита узнала о его многочисленных изменах.

Теперь бывшие супруги дружат. Они стараются вместе растить дочку Мию. А Соколовский обрел счастье с новой избранницей Ангелиной Сурковой. Они вместе не так давно, но готовятся сыграть свадьбу на Бали, где певец любил отдыхать с Дакотой.

А недавно пара объявила, что они ждут ребенка. Влад уже признался, что у него будет сын. Он даже выбрал имя для будущего малыша.

«Во всю готовимся к появлению малыша дома! Чего только мы уже не приобрели, но сколько ещё всего нужно) Нескончаемый процесс! Но признаюсь, что этот процесс гораздо приятней других нескончаемых. Коляска стоит, кроватка собрана, вещи наглажены! Как же хочется уже взять его на руки», — заявил артист.

Он позволил поклонникам отгадать, как будут звать его сына. Соколовский изумился предложенным вариантам: Мий, Ашот или Самвел. Певец даже пошутил, что назовет ребенка Карлос, но потом все же рассекретил выбранное имя — Дэвид.

«Никто не угадал. Так никто точно и не написал. Приятно, что выбрали нетипичный вариант», — заявил Влад.

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