«Шарики уже наготове»: Влад Соколовский рассекретил пол своего второго ребенка

Артист вместе со своей возлюбленной Ангелиной Сурковой ждет малыша.

Еще недавно музыкант Влад Соколовский заявил о беременности своей избранницы Ангелины Сурковой. А теперь знаменитость назвал пол их будущего ребенка.

В личном микроблоге бывший муж исполнительницы Риты Дакоты разместил ролик, в котором показал часть гендер-пати. В последнее время среди знаменитостей стало модным публично узнавать пол будущего малыша.

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Звездные пары взрывают шары, из которых вылетают розовые или голубые шарики меньшего размера. Цвет отвечает за пол будущего ребенка звездной четы.

«Да, друзья, сегодня мы узнаем пол ребенка. Для нас это событие. Шарики уже наготове», – отметил радостный Соколовский.

Затем Влад вместе с возлюбленной лопнул шары и из них полетели голубые шарики. Таким способом Суркова и Соколовский заявили о том, что станут родителями мальчика.

Напомним, что Влад Соколовский станет отцом во второй раз. У артиста уже есть дочь Мия от первого брака. Девочке в этом году исполнилось четыре года. Малышка живет со своей мамой – певицей Ритой Дакотой.

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