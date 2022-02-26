«Не смогла оплатить своей российской картой»: Рита Дакота осталась без денег на Бали

Артистка, как обычно, приложила карту к терминалу, но операция не прошла.

Исполнительница Рита Дакота пожаловалась на то, что не смогла расплатиться картой российского банка на Бали.

Артистка поинтересовалась, как ей лучше поступить в такой ситуации. Рита размышляет, стоит ли ей занять наличные деньги у друзей. Или все же Дакоте нужно подождать, пока карту разблокируют.

«Вчера я не смогла оплатить своей российской картой еду в сикрет споте на Бали. Заблокировано. Занавес. Кто шарит? Мне начинать беспокоиться на этот счет или просто одолжить пока у друзей налички и подождать, когда все заработает?», — написала Дакота в Stories личного микроблога.

Также Дакота призвала фолловеров не паниковать.

Напомним, блокировка карты – не единственная неприятность, случившаяся с певицей на Бали. Дакота болела и чуть не рассталась с бойфрендом. Ранее Рита Дакота помирилась с возлюбленным Федором Белогаем. Клипмейкер признался, что они с Ритой планировали расстаться. Однако звезды нашли способ простить друг другу обиды и возобновить роман.

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