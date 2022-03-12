Сколько Ксения Собчак зарабатывала на Инстаграме

Уже в понедельник, 14 марта, на территории нашей страны заблокируют Инстаграм. Сделают это из-за призывов к насилию в соцсети в отношении россиян.

Известно, что многие звезды шоу-бизнеса имели в Инстаграме огромные деньги. У Ксении Собчак, например, была аудитория в шесть миллионов подписчиков. В прошлом году светская львица заработала, по ее собственному признанию, около 4 миллионов долларов. В рублях это было чуть меньше 300 миллионов рублей. И большую часть дохода составил именно Инстаграм.

Кстати, за одну публикацию Собчак брала от 500 тысяч рублей до миллиона.

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