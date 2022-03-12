«Хочу проводить Инстаграм весело!»: мать Тимати в телогрейке поверх бикини «позагорала» на замерзшем озере

Мама знаменитого рэпера Тимати Симона Юнусова давно сама стала не менее известной, чем ее сын. Дважды бабушка, она часто делится в своем аккаунте в Instagram секретами воспитания внучки Алисы, рассказывает о себе и своем жизненном опыте, так что по нынешним меркам вправе может считаться настоящим блогером.

Как все остальные российские блогеры, Симона решила «помахать ручкой» соцсети, которая вскоре будет заблокирована в нашей стране за враждебную политику. И сделала это очень креативно, появившись на замерзшем зимнем озере в одной телогрейке поверх купальника.

«Я хочу проводить Инстаграм весело! Мне было хорошо с моими адекватными подписчиками! Спасибо вам, что были со мной: читали, смеялись, плакали, ругали по поводу и без, но я не в обиде, люди всегда выплёскивают то, чем наполнены! Мы переживали и не такие времена! Выдюжим и снова будем вместе», — написала звездная мама.

В компании единомышленниц модельной внешности Симона разместилась на шезлонге, имитируя пляжный отдых. Подписчики поблагодарили ее за столь креативное видео.

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