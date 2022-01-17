«Платон вырос»: Максим Виторган запечатлелся с сыном от Ксении Собчак в домашней обстановке

Актер заметил, что у него с наследником состоялся забавный диалог.

Актер Максим Виторган в Instagram разместил красивый кадр со своим сыном Платоном, который запечатлен у папы на коленях. При этом Виторган целует мальчика в щеку. Актер рассказал о забавном диалоге с наследником.

«А он мне такой и говорит: «А мне уже столько лет, что я стал планетой». Максим Виторган

«Какой планетой?» — задал вопрос наследнику Максим Виторган. «Называется эта планета — «Платон вырос», — ответил отцу сын Ксении Собчак.

Как отметил Платон Виторган, он хочет поскорее вырасти. А вот Максим Виторган заявил, что наоборот мечтает вернуться в беззаботное детство, когда много свободного времени, а возможности были безграничны.

Напомним, что сын Максима Виторгана и Ксении Собчак Платон появился на свет в ноябре 2016 года. Его родители расстались в 2019 году.

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