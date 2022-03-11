«Переобулись»: в Meta заявили, что не допустят дискриминации россиян через Facebook и Instagram

Компания Марка Цукерберга не потерпит разжигания ненависти к российскому народу.

В компании Meta отметили, что социальные сети Facebook и Instagram не должны призывать к ненависти в отношении россиян.

Хотя ранее компания не препятствовала этому.

«Facebook и Instagram не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян», — такое заявление появилось на официальном сайте компании.

Напомним, ранее Роскомнадзор сообщил о дате блокировки Instagram на территории России. 14 марта этого года ведомство ограничит доступ к социальной сети, которая относится к компании Meta.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.