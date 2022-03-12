Огонь! Как сейчас выглядит 59-летняя звезда сериала «Просто Мария» Виктория Руффо

Мексиканская актриса Виктория Руффо полюбилась нашему зрителю по сериалу «Просто Мария». В Мексике его стали показывать в 1989 году, а в России – в 1993-м.

История в духе Золушки, которая обрела любовь с богатым Хуаном Карлосом дель Вильяром, пришлась по душе нашему неискушенному зрителю. И до сих пор в ее социальных сетях немало русскоговорящих поклонников.

Накануне 59-летняя звезда продемонстрировала свой игривый характер, записав танцевальное видео под хит 90-х Coco Jamboo. Фолловеры заметили, что их любимица отлично выглядит, бодра и весела.

Отметим, что Виктория Руффо дважды была замужем и имеет троих детей. В первом браке, с актером Эухенио Дербесом, у нее родился сын Хосе Эдуардо. Во втором, с мексиканским политиком Омаром Файядом, у нее родились близнецы — Виктория и Ануар. В свое время ради их воспитания она оставляла актерскую карьеру, но потом вернулась в строй.

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