ЗВЕЗДЫ

Актриса из «Просто Марии» кардинально поменяла внешность

Виктория Руффо предстала перед поклонниками в новом образе.

Актриса из «Просто Марии» кардинально поменяла внешность
Виктория Руффо. Фото: El Universal

Актриса Виктория Руффо из Мексики прославилась в середине 90-х благодаря роли в сериале «Просто Мария». Миллионы россиян без отрыва смотрели мыльную оперу, и исполнительница главной роли стала настоящей звездой отечественного ТВ. 

Однако с тех пор, как телефильм завершился, актриса Виктория Руффо исчезла из поля зрения. Пресса сообщает, что за это время в жизни актрисы многое поменялось: она пережила трудный развод и новый брак. А несколько лет назад у Руффо родились двое детей. Правда, сама она на время решила отказаться от съемок. 

Впоследствии стало известно, что Виктория снова вернулась в кино. Она уже успела сняться в двух новых сериалах. А недавно пресса сообщила о выходе нового многосерийного фильма с мексиканской звездой в главной роли. Съемки потребовали от актрисы серьезных изменений во внешности. 

Руффо поделилась со своими подписчиками в Instagram новым образом, который она приобрела специально для роли. Актриса поменяла темный цвет волос на элегантную седину. Подписчики высоко оценили новый имидж звезды, назвали ее «королевой» и «идеальной». 

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АктрисаВиктория РуффоМексикамыльная операПросто МарияСериал
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Актриса из «Просто Марии» кардинально поменяла внешность
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