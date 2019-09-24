Актриса из «Просто Марии» кардинально поменяла внешность

Актриса Виктория Руффо из Мексики прославилась в середине 90-х благодаря роли в сериале «Просто Мария». Миллионы россиян без отрыва смотрели мыльную оперу, и исполнительница главной роли стала настоящей звездой отечественного ТВ.

Однако с тех пор, как телефильм завершился, актриса Виктория Руффо исчезла из поля зрения. Пресса сообщает, что за это время в жизни актрисы многое поменялось: она пережила трудный развод и новый брак. А несколько лет назад у Руффо родились двое детей. Правда, сама она на время решила отказаться от съемок.

Впоследствии стало известно, что Виктория снова вернулась в кино. Она уже успела сняться в двух новых сериалах. А недавно пресса сообщила о выходе нового многосерийного фильма с мексиканской звездой в главной роли. Съемки потребовали от актрисы серьезных изменений во внешности.

Руффо поделилась со своими подписчиками в Instagram новым образом, который она приобрела специально для роли. Актриса поменяла темный цвет волос на элегантную седину. Подписчики высоко оценили новый имидж звезды, назвали ее «королевой» и «идеальной».