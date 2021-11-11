Как сейчас выглядят Дикая Роза, рабыня Изаура и другие героини легендарных латиноамериканских мелодрам

Что уж скрывать - не только наши бабушки, но и сами мы засматривались диковинными латиноамериканскими сериалами.

Конец 80‑х — начало 90-х, в нашей стране серое небо и пустые полки, а там экзотические пляжи, красивые дома и, конечно, страстные мачо и знойные сеньориты. Словно трансляция из рая, где тоже любят, изменяют, плачут и расстаются. Мыльные саги шли долго-долго, но следить за незамысловатым сюжетом было почему-то крайне интересно. Как же сложилась судьба главных актрис самых популярных латиноамериканских мыльных опер?

Луселия Сантуш («Рабыня Изаура»)

В середине семидесятых молодую бразильскую актрису Луселию Сантуш позвали попробоваться в сериале «Рабыня Изаура». Тогда фильм о девушке, состоявшей в рабстве по происхождению, не имел такого острого социального подтекста, как сейчас, но это не помешало ему стать мировым хитом, покорив самые разные страны (в СССР его начали показывать в 1988 году).

Актеры сериала были настолько популярны, что колесили по всему свету с автограф-сессиями. Луселия продолжила сниматься в успешных бразильских сериалах («Кармен»), начала делать документальное кино и удачно вышла замуж за дирижера Джона Нешлинга. Вместе они вырастили сына Педро (39 лет), который тоже стал актером. Сейчас ей 64 года, артистка глубоко религиозна: исповедует буддизм, ездит в Тибет, а любимым местом в родном Рио называет кришнаитский храм, в котором бывает каждое воскресенье.

Вероника Кастро («Богатые тоже плачут», «Дикая Роза»)

Миниатюрная актриса с огромными зелеными глазами сыграла дикарку из неблагополучной семьи Мариану Вильяреаль в мексиканском сериале «Богатые тоже плачут» 1979 года, который показали в России лишь в 1991-м. Чуть позже она же сыграла еще одну главную роль — живущей с крестной матерью пацанки Розы Гарсии в саге «Дикая Роза».

Так Кастро стала легендой мексиканского ТВ: снималась в сериалах, дневных и ночных шоу, везде, где только звали. Кроме того, Вероника запустила музыкальную карьеру и выпустила 20 альбомов. А два года назад объявила о завершении творческой деятельности из-за «усталости от агрессии и зла» и желания «жить в своем мире». Почти месяц назад актрисе исполнилось 69 лет. Она никогда не была замужем, но вырастила двоих сыновей: Кристиана (46 лет, композитор) и Мишеля (36 лет, оператор).

Наталия Орейро («Дикий ангел»)

Уругвайская актриса снискала бешеную популярность в России после роли Милагрос в сериале «Дикий ангел» — девчонки с большим сердцем и буйной головой. Служанка-бунтарка, влюбившая в себя фактурного блондина Иво (Факундо Арана) из хозяйского дома, крайне достоверно показала историю Золушки в современном мире. За что и была вознаграждена нашим благодарным зрителем, считавшим ее своей — в знак признательности артистке даже присылали кустарно изготовленные российские паспорта с ее именем.

И вот милые проделки фанатов перешли на официальный уровень: в июне прошлого года в шоу «Вечерний Ургант» Орейро рассказала, что подала документы на получение российского гражданства. Тогда актриса назвала себя «самой русской среди иностранок» и пошутила, что главе нашего государства следует дать ей гражданство. После этого с ней связались и уточнили, серьезны ли намерения. Наталия ответила утвердительно. 25 октября 2021 года стало известно, что Президент РФ подписал соответствующий указ — Наталии и ее сыну досталось российское гражданство.

Церемония вручения паспортов пройдет в Аргентине. Что ж, сейчас самое время становиться россиянкой: 19 мая Наталии исполнилось 44 года, она потрясающе выглядит и вот уже 20 лет счастлива в браке с Рикардо Мольо, лидером известной в Аргентине группы Los Divididos, которому родила сына Мерлина (того самого, который теперь наш земляк). Возможно, секрет счастья Орейро в том, что она не заводит соцсети и однажды даже утопила телефон в море.

Виктория Руффо («Просто Мария»)

Пиком народного признания для мексиканской актрисы стала реклама «МММ» вместе с Леней Голубковым. Брюнетка прославилась ролью наивной крестьянки из сериала «Просто Мария» 1989 года, который на Первом канале начали показывать четыре года спустя. Нашей сердобольной публике по душе пришлась история Золушки из 90-х, которая обрела любовь с богатым Хуаном Карлосом дель Вильяром.

Судьба самой Руффо слегка напоминает сюжет мелодрамы: познакомилась с будущим мужем, актером Эухенио Дербесом, на съемках «Просто Марии» — он приезжал к матери, игравшей донью Мати. После свадьбы и рождения сына Хосе Эдуардо пара прожила лишь несколько лет, в 1996-м случился развод. В 2001-м Руффо вышла замуж за бывшего генпрокурора Мексики Омара Фаяда. Ему актриса родила близнецов Викторию и Ануара. Руффо исполнилось 59 лет, и она по-прежнему одна из самых высокооплачиваемых актрис Мексики.

Мария Сорте («Моя вторая мама»)

Мексиканскую теленовеллу 1989 года «Моя вторая мама» показывали в России в 1993 году. Именно в этом фильме Мария Сорте сыграла модельера Даниэлу Лоренте, пережившую все, что только возможно: предательство мужа, угрозы, измены, кражи и так далее. В жизни актрисы, слава богу, все было не так страшно. После успеха сериала вместе с коллегами она отправилась на гигантском круизном лайнере в турне по странам, где сериал пришелся ко двору (в их числе была и Россия), и проводила встречи со зрителями.

Ее даже в Голливуд звали, но Сорте осталась в Мексике, снималась в сериалах, писала сценарии, работала на радио. Актриса была счастлива замужем за политиком Хавьером Гарсиа Паниагва, которому родила двоих сыновей: Хавьера Адриана и Омара Хамида. Увы, через десять лет после выхода «Моей второй мамы» его накрыл инфаркт, который мужчина не пережил. С тех пор Мария хранит верность мужу. Ей 66 лет, сыновья подарили Сорте двух замечательных внучек с русскими именами — Наталью и Валерию.

Лусия Мендес («Никто, кроме тебя»)

Еще один суперхит телевизионных 90-х — мексиканская сага «Никто, кроме тебя» (другое название «Ты, только ты»). Лусия Мендес сыграла Ракель Саманьего — красавицу из скромной семьи, которую взял в жены контуженный в авиакатастрофе олигарх Антонио. В отличие от коллег по мыльным операм Мендес получила блестящее образование в США и вернулась домой с дипломом преподавателя английского.

Но после смерти отца выбрала карьеру актрисы и певицы. «Никто, кроме тебя» вышел в Мексике в начале 80-х, песня из сериала лидировала в американских чартах и даже номинировалась на «Грэмми». Лусия после этой роли стала первой актрисой из Латинской Америки, удостоенной места в Музее восковых фигур Голливуда. Потом был еще один громкий проект — «Мариелена» (1994), после которого Лусия попала в юридический водоворот разборок между телекомпаниями, владевшими правами на сотрудничество с ней. Только в 1998 году актрисе удалось вернуться к работе. А в 2004 году она вышла замуж за Артуро Жордана, который стал ее вторым супругом (первым был режиссер Педро Торрес). Брак продлился всего три года. Сейчас главный мужчина в жизни артистки, которая в январе отметит 67-летие, — сын Антонио от первого брака.