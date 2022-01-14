«Групповые занятия дают толчок»: родительница Тимати рассказала, как учит детей плавать

Симона Юнусова добилась, что старшая дочь шоумена совсем не боится воды.

Блогер и мать Тимати показала, как резвятся ее внуки в бассейне. Под свежим роликом Симона Юнусова оставила рекомендации по воспитанию детей.

Юнусова часто проводит время со старшей внучкой Алисой. А теперь родительница музыканта намерена заняться развитием младшего Ратмира. И начнет Юнусова с плавания.

Ратмир уже научился держаться на воде. Поэтому звездная бабушка приготовила для мальчика новые испытания. Ратмир соревнуется в воде со своей старшей сестрой Алисой.

«Я абсолютно убеждена из своего опыта, что после того, как дети научились держаться на воде самостоятельно, только групповые занятия дают толчок в развитии плавания. Малыши смотрят друг на друга, стараются повторять, совместные игры, проныривания с родителями или тренером, ныряния с бортиков и досок, проплывание в специальных трубах. Все это интереснее вместе», – отметила Юнусова.

«Моя главная цель была достигнута – Алиса вообще не боится воды, даже тренеры по серфу удивляются такой отваге! Теперь на очереди Ратмир, но только вдвоем они получают истинное удовольствие!», – заявила Симона.

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