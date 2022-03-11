«Мы являемся «Инстаграмом» номер один»: Бузова расплакалась из-за угрозы блокировки Instagram

Новости о возможной блокировке Instagram в РФ расстроили множество блогеров. И особенно ту звезду Интернета, которая является «номером один» в российском сегменте этой социальной сети.

11 марта Ольга Бузова напомнила подписчикам, что у нее есть аккаунты и в других соцсетях. Но мысли о том, что придется попрощаться со своим сообществом в Instagram, приводят телеведущую в слезы.

«Мои хорошие, я тут с вами с конца 2012 года… Я делилась всем, что происходило… Своим счастьем, любовью, разводом и болью, творчеством, победами и поражениями, взлетами и падениями… — пишет звезда. — Официально заявляю: я, Ольга Бузова, никогда не накручивала подписчиков! Я про быть, а не казаться». «И я горжусь, что в тот момент, когда у нас могут отнять то, что мы с вами создавали семь лет, мы являемся «Инстаграмом» номер один в России и СНГ. Я говорила это много раз и сейчас хочу сказать еще! Я люблю вас и благодарна за вашу любовь и поддержку на протяжении стольких лет». «Сейчас пишу пост и плачу. Надеюсь, это все неправда, и мы останемся тут…»

Добавим, что на момент этой публикации у Бузовой 23,3 миллиона подписчиков. У известного борца Хабиба Нурмагомедова, с которым Ольга долго соперничала по этому показателю, — 33,3 миллиона, но среди женщин экс-ведущая «Дома-2» остается первой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.