«Неадекватный ценник»: Анна Бузова столкнулась с проблемами в бизнесе

Из-за санкций младшая сестра Ольги Бузовой вынуждена отдавать большую сумму за ткани для своей линии одежды.

Владелица магазина одежды и аксессуаров Анна Бузова пожаловалась на неоправданно высокие цены у новых поставщиков ткани. Из-за этого у знаменитости возникли трудности.

После введения санкций против России Бузовой пришлось менять поставщиков.

«Ищу поставщиков ткани для новой коллекции. Пока все не очень успешно. Либо неадекватный ценник, либо качество такое себе. Не понимаю, почему новые складские остатки, закупленные по курсу 70 рублей за доллар, сейчас считают по курсу 150 или 200 рублей?», – заявила Бузова в личном микроблоге.

«Дорожает все, но есть адекватное повышение цен, которое можно логически обосновать. А есть взятые с потолка расценки, установленные под шумок. Я всегда вела честный бизнес с адекватной наценкой. Возможно поэтому мой бренд всегда на плаву. И, скорее всего, поэтому же у меня нет яхт за рубежом, которые сейчас арестовывают из-за санкций», – добавила возмущенная Анна.

К слову, пока Анна Бузова ищет адекватных поставщиков материала для своей одежды, ее старшая сестра готова создавать альтернативу ресторану «Макдоналдс». Ольга Бузова мечтает, чтобы российские рестораторы открыли заведение быстрого питания, лицом которого стала бы исполнительница хита «Мало половин».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.