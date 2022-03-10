«Нужен русский «БузФуд»?»: Ольга Бузова захотела заменить «Макдоналдс»

Исполнительница Ольга Бузова обратилась к российским рестораторам с предложением создать аналог «Макдоналдса».

Телеведущая даже придумала название новому ресторану быстрого питания. А в закрывающийся по всей России «Макдоналдс» Ольга не пойдет даже за последним бургером.

«Я надеюсь, это фэйковая фотография, и такого скопления людей нет в центре Москвы у McD’s. А если есть, ребят, вы серьезно? Ну закрыли этот фастфуд, и слава Богу. Да, я тоже люблю картошку фри с сырным соусом и чикен макнагендс, еще чизбургер. Но, если меня вот так выгоняют, я не пойду за последней крошкой! Я — русская! Гордая! Независимая! Милосердная! Честная! Справедливая!», – заявила Бузова.

«Захочу картошку фри пожарю дома! Еще вкуснее, без вредного жирного масла! И здоровее, и красивее буду! Так, рестораторы, давайте срочно аналог открывать! Наш русский! Готова стать лицом! Вам нужен русский «БузФуд» в России? Мы же все можем делать сами!», – написала Бузова в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее Sony Music Group и Warner Music Group приостановили свою деятельность в России. С этими крупными звукозаписывающими компаниями сотрудничали Сергей Лазарев, Алсу, Эльдар Джарахов, Егор Крид и другие звезды российской эстрады.

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