«Подтянутые ножки»: Анна Бузова показала, как проводит утро выходного дня

Близкая родственница Ольги Бузовой разместила в личном микроблоге кадры после пробежки. Анна Бузова похвасталась своим увлечением, которое помогает ей оставаться стройной.

Бузова ранним утром отправляется на тренировку. Несмотря на погоду и желание подольше поваляться в кровати, младшая сестра Ольги Бузовой выходной день начинает с прогулки и пробежки.

«Неважно, какую активность выбирать с утра. Главное – выделить время на себя любимую. А вот и бонусы от борьбы с ленью и небольшой шестикилометровой прогулки: насыщение кислородом, минус 279 ккал, свежая голова, здоровый цвет лица, в перспективе красивые, стройные и подтянутые ноги», – написала Анна в личном микроблоге.

«А когда я каждый раз перебарываю свою лень, я ощущаю невероятно крутую эмоцию – гордость за свою маленькую победу. Маленькие победы ведут к большим результатам», – добавила Бузова.

Напомним, ранее Анна Бузова рассказала о своей новой квартире. Знаменитость приобрела мебели на пять миллионов рублей.

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