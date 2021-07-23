Увольнение из-за убытков: Олег Меньшиков заработал 35 млн рублей, но попрощался с некоторыми актерами

На днях стало известно, что некоторые актеры, всего 22 человека, Театра им. Ермоловой уволены. В основном, это люди предпенсионного возраста и многодетные. Причина, которую ранее озвучили в театре, – сложная экономическая ситуация.

«В связи с оптимизацией кадров в пандемию коронавирусной инфекции», — гласит официальный пресс-релиз театра.

Обиженные артисты планируют созвать пресс-конференцию и готовы даже обращаться в суд. А вот худрук Олег Меньшиков от каких-либо комментариев отказался, сославшись на отпуск. Кстати, его доход за прошлый год составил 35 млн рублей. А В 2019-м он заработал 11,6 млн. Такие данные приведены на сайте департамента культуры Москвы. Хотя тут стоит отметить, что Меньшиков не только руководит театром, но и сам выходит на сцену, а также снимается в кино. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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