«Перешла в разряд экс-звезд»: Лоза встал на сторону священника, пожурившего Пугачеву

Юрий Лоза решил вмешаться в перепалку Аллы Пугачевой и протоирея Андрея Ткачева. Конфликт между артисткой и священнослужителем произошел на почве отъезда Примадонны из страны, и служитель поспешил отметить, что в России «воздух стал чище».

«Мы жили в сатанинской химере, друзья. Вы это не слышали, не знали. Вы не заметили, как воздух очистился. Пугачева навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал», — заявил священник.

Реакция звездного сообщества в ответ на такой выпад не заставила себя долго ждать. Многие артисты встали на сторону певицы, но есть и те, кто поддерживает священнослужителя. Исполнитель хита «Плот» Юрий Лоза разделил мнение протоирея.

Артист заявил, что в настоящее время Андрей Ткачев задает вектор общественного мнения. Его, в отличии от Примадонны, слушает огромное количество людей.

«Сейчас, в данный момент, Ткачева слушают больше, чем Пугачеву. Он актуален и говорит нужные вещи, ее начинают переводить в экс-звезду», – поделился мнением Юрий Лоза

Певец считает, что этот конфликт выглядит по меньшей мере глупо. Он сравнил его с битвой шахматиста против саночника.

«В данный момент она не является человеком, формирующим общественное мнение, а он — является», — цитирует слова Лозы «ФАН».

Что касается самой Аллы Борисовны, то она намекнула священнослужителю, что подобный выпад не пройдет для него бесследно.

«Рано радуешься, Андрюша! Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией! Вернусь, разберемся! Схожу в церковь, помолюсь за тебя», — лаконично отметила Пугачева.

А вот музыкальный критик Сергей Соседов посчитал возможным поездку певицы Аллы Пугачевой в Израиль для лечение. Он отметил, что не стоит лезть в чужую жизнь. К тому же певица уже в том возрасте, когда нужно следить за своим состоянием особо внимательно, сообщает argumenti.ru.

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